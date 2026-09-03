Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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На Смоленской АЭС началась загрузка нового вида топлива

На Смоленской АЭС началась загрузка нового вида топлива

На энергоблоке №1 Смоленской АЭС (Электроэнергетический дивизион «Росатома») началось применение усовершенствованного вида ядерного топлива.

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