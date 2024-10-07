Блогершу из Екатеринбурга оштрафовали за поездку стоя на эвакуаторе

Свердловские гаишники оштрафовали блогершу Свету Ананас за нарушение правил дорожного движения. Блогерша разместила в соцсети видео, на котором она стоит на открытой платформе движущегося эвакуатора, держась одной рукой за лебедку транспортного средства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии