Блогершу из Екатеринбурга оштрафовали за поездку стоя на эвакуаторе

Свердловские гаишники оштрафовали блогершу Свету Ананас за нарушение правил дорожного движения. Блогерша разместила в соцсети видео, на котором она стоит на открытой платформе движущегося эвакуатора, держась одной рукой за лебедку транспортного средства.