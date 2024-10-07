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Блогершу из Екатеринбурга оштрафовали за поездку стоя на эвакуаторе

Блогершу из Екатеринбурга оштрафовали за поездку стоя на эвакуаторе

Свердловские гаишники оштрафовали блогершу Свету Ананас за нарушение правил дорожного движения. Блогерша разместила в соцсети видео, на котором она стоит на открытой платформе движущегося эвакуатора, держась одной рукой за лебедку транспортного средства.

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