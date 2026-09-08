Кадыров получил новое задание: Он не пропал - тут особая история

Куда пропал Рамзан Кадыров? Его стало заметно меньше в информационном пространстве. Политолог и политтехнолог Сергей Маркелов считает, что этот человек получил новое задание.
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хитрят и вновь дурят россиян
ну сместили одного кадырова на другого и все. Кстати, а все таки за что путин наградил сына кадырова? кто может знает? или это перед новой должностью?
Кадыров, патриот и верный пехотинец Президента России и этим гордится. Он человек военный, получил приказ достойно исполнил. И так всегда! Достоин чести, уважения народа и доверия Президента.
Зато Адам Кадыров чаще появляется в публичном пространстве...