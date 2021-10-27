В Томске полицейские совместно с общественниками приняли участие в первом профилактическом мероприятии молодого «Родительского патруля»

Сегодня в средней школе № 67 города Томска начал свою работу «Родительский патруль», созданный при поддержке Томской Госавтоинспекции и администрации образовательной организации из числа родителей первоклассников.
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