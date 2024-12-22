Захи Хавасс: действительности не соответствует!

Захи Хавасс – легендарный египтолог, чья жизнь неразрывно связана с тайнами древних пирамид. От раскопок до защиты культурных ценностей Египта, он посвятил десятилетия исследованию этих величественных сооружений, развенчивая мифы и раскрывая правду о прошлом.