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Описана ситуация в Курской области накануне переговоров с Украиной

Описана ситуация в Курской области накануне переговоров с Украиной

В окресностях Теткино Курской области остались разрозненные группы ВСУ В Курской области в окрестностях населенного пункта Теткино остались разрозненные группы бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), российские военные ведут их уничтожение.

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