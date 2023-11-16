Экипажи Т-90М уничтожили укрепления ВСУ на запорожском направлении

Экипажи танка Т-90М уничтожили укрепления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Новоавдеевки. Кадрами боевой работы российских военнослужащих на запорожском направлении поделилась корреспондент «Известий» Мери Бадунц.
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