16 человек, чей отдых не обошелся без приключений

Кто из нас не ждет с нетерпением отпуска, чтобы вдоволь налюбоваться красотами, накупаться в море и загореть? Но порой все идет не по плану: то начальство резко пожелает, чтобы вы вернулись в офис, то с видом из окна гостиничного номера что-то будет не так.