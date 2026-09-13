5 Best TV Shows Like Adam West's Batman

Adam West gave Batman a Silver Age charm that isn't often seen in superheroes media these days, but these series are just as playful as West's 60s classic.
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