Призывные в рамках проведения мобилизационных мероприятий на Урале военнослужащие артиллерийского подразделения группы «Юг» Вооружённых сил Российской Федерации, получив информацию от беспилотника «Спарты», успешно поразили миномёт нацистов Киева.