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Артиллеристы Южной группировки ВС РФ уничтожили скрытый миномет ВСУ

Артиллеристы Южной группировки ВС РФ уничтожили скрытый миномет ВСУ

Призывные в рамках проведения мобилизационных мероприятий на Урале военнослужащие артиллерийского подразделения группы «Юг» Вооружённых сил Российской Федерации, получив информацию от беспилотника «Спарты», успешно поразили миномёт нацистов Киева.

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