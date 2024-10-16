МВД России опровергает

В ходе мониторинга сети Интернет был выявлен поддельный Telegram-канал МВД по Республике Крым.В рамках информирования читателей рассказываем, как определить подделку:Обратите внимание на дату создания канала.
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