Диверсия против России уложилась в три буквы: Пронько призвал действовать

Александр Лагуткин

. Уничтожение классической российской системы образования, - это диверсия врагов России против её будущего. Та система создавалась сотни лет. Её методики разрабатывались лучшими умами страны со времен Ломоносова. Пришли либералы-враги России типа Фурсенко и К, которые уничтожили и школьное образование, заменив его суррогатом, и профтех-образование, обескровив производство, и извратили саму суть высшего образования, снизив уровень отечественной науки. Они предлагают не учить, а оказывать услугу. Натаскивание ученика на ответы, снижает способность думать и подавляет творческую составляющую, которой всегда была сильна российская система образования. Осталось по предложению Грефа убрать среднее обязательное образование, оставить начальное-пятилетнее, а дальше только за деньги, у кого они найдутся. По его сволочному мнению образование "быдлу" не нужно. Достаточно вывески магазинов читать и знать счет до ста. Всё по плану, заявленному в проповеди сиониста раввина Шнеерсона. Он провозгласил программу уничтожения популяции славян в России. Об этом мечтал ещё Л. Троцкий. Первый пункт в этой программе - уничтожение российской системы образования и по сути замена его оболваниванием. И они во многом преуспели. Пример тому развал классической системы образования, отсутствие методик, чехарда с учебниками, создание учителям условий, при которых невозможно давать знания. Поэтому в школах громадный дефицит учителей. Доходит до того, что уроки просят вести учеников. Это профанация образования. Десятками миллионов в страну завозят чуждых по менталитету азиатов, чьи дети, не понимающие ни слова на русском языке, заполонили многие школы, там они терроризируют российских детей, практически блокируя образовательный процесс. Очень хочется надеяться, что во власти найдутся здоровые силы, проснется инстинкт самосохранения нации и будут сделаны соответствующие выводы. Хотя надежды на это всё меньше.