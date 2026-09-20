Зеленский объявил новую 40-дневную операцию по «разгрому России»

Зеленский объявил очередную 40-дневную операцию, на этот раз по «разгрому России». Об этом он заявил на саммите в Закарпатье, где присутствуют представители Румынии, Сербии, Польши, Словакии, Чехии, Австрии и Венгрии.
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