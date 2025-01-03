Глава ЯНАО Артюхов призвал северян заниматься спортом и встать на коньки

Глава Ямала на личном примере продемонстрировал, как можно с пользой проводить новогодние каникулы. В соцсетях в четверг, 2 января, Дмитрий Артюхов опубликовал видео с катка и призвал земляков заниматься спортом.
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