Ветераны СВО из Владимира завоевали золото на фестивале «Объединяя поколения»

На благотворительном фестивале «Объединяя поколения», который собрал более ста атлетов, ветераны боевых действий и участники специальной военной операции продемонстрировали, что подлинные границы человеческих возможностей находятся далеко за пределами больничных палат.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии