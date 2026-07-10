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Царьград

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Ветераны СВО из Владимира завоевали золото на фестивале «Объединяя поколения»

Ветераны СВО из Владимира завоевали золото на фестивале «Объединяя поколения»

На благотворительном фестивале «Объединяя поколения», который собрал более ста атлетов, ветераны боевых действий и участники специальной военной операции продемонстрировали, что подлинные границы человеческих возможностей находятся далеко за пределами больничных палат.

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