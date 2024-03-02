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Закон, порядок, государство

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В Восточном военном округе с начала текущего года в ряды Юнармии вступило около 2900 человек

В Восточном военном округе с начала текущего года в ряды Юнармии вступило около 2900 человек

Юнармейцы активно участвуют в городских праздниках, общественных субботниках и открытиях, и военно-патриотических сборах и слетов.

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