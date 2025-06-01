День защиты детей отмечают сегодня в Калужской области

Сегодня, 1 июня многие государства отмечают важный праздник – Международный день защиты детей. Этот праздник имеет богатую историю, уходящую корнями в 1925 годСегодня, 1 июня многие государства отмечают важный праздник - Международный день защиты детей.
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