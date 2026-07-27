День Крещения Руси — государственная памятная дата Российской Федерации, установленная в 2010 году Федеральным законом «О внесении изменения в статью 11 ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России».
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