Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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День Крещения Руси

День Крещения Руси

День Крещения Руси — государственная памятная дата Российской Федерации, установленная в 2010 году Федеральным законом «О внесении изменения в статью 11 ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России».

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