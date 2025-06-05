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Царьград

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Дональд Трамп поссорился с Илоном Маском. Чем это грозит США и самим участникам конфликта. Разбираем подробно

Дональд Трамп поссорился с Илоном Маском. Чем это грозит США и самим участникам конфликта. Разбираем подробно

Ссора Дональда Трампа с Илоном Маском грозит разорвать США на части. Акции падают, космические корабли не летают, дело пахнет импичментом и серьёзным уголовным сроком.

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