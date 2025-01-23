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Пронедра

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Что будет с ценами на АЗС в России на фоне дешевеющего на бирже бензина

Что будет с ценами на АЗС в России на фоне дешевеющего на бирже бензина

Что будет с ценами на АЗС в России на фоне дешевеющего на бирже бензина Евгения КомароваНа фоне того, что бензин на бирже подешевел, аналитики оценили, что теперь будет с ценами на АЗС.

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