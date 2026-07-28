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РИА Новый день

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Андрей Перла: «Пашинян играет в многовекторность, однако никого не может обмануть»

Андрей Перла: «Пашинян играет в многовекторность, однако никого не может обмануть»

Телефонный разговор премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента России Владимира Путина, который состоялся накануне по инициативе армянской стороны, говорит о желании Пашиняна сделать вид, что он придерживается гибкой политики, считает политический обозреватель Андрей Перла.

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