Андрей Перла: «Пашинян играет в многовекторность, однако никого не может обмануть»

Телефонный разговор премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента России Владимира Путина, который состоялся накануне по инициативе армянской стороны, говорит о желании Пашиняна сделать вид, что он придерживается гибкой политики, считает политический обозреватель Андрей Перла.