Медвежий угол
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Медвежий угол

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Оптимизация медицины. Хирург рассказал о том как врачи-южане калечат и убивают своих пациентов

Оптимизация медицины. Хирург рассказал о том как врачи-южане калечат и убивают своих пациентов

Видеообращение которое на днях записал заведующий отделением сосудистой хирургии Костромской областной больницы Антон Казанцев, наглядно демонстрирует как с подачи наших властей происходит замещение коренного населения представителями этнических диаспор в наиболее значимых социальных сферах.

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Комментарии
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Ирина52
Но русофоб-националист может быть врагом, не так ли? А враг в халате врача многое может...
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1 час.
ИД
Истина Дороже
Врачи - специалисты, это бедствие. Приходится терпеть, искать русских, самому лечиться. Пропадет страна.
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1 час.
СЕРГЕЙ Лютов
Не стоит пропускать политические наклонности - фашистский доктор Менгеле был профессионалом.
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49 мин.

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