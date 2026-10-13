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Испытания операторами спецподразделения «Lasar's Group» НГУ реактивного

Испытания операторами спецподразделения «Lasar's Group» НГУ реактивного дрона-перехватчика неизвестного типа для перехвата реактивных «Гераней», представленного экс-министром обороны Михаилом Фёдоровым.

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