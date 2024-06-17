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Мирошниченко забросил 7-ю шайбу в плей-офф АХЛ. «Херши» сравнял счет в финальной серии с «Коачеллой» (1-1)

Мирошниченко забросил 7-ю шайбу в плей-офф АХЛ. «Херши» сравнял счет в финальной серии с «Коачеллой» (1-1)

20-летний форвард «Херши» открыл счет во втором матче финальной серии Кубка Колдера с «Коачеллой» (5:2, 1-1).

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