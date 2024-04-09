04,09,24 Угледар - Пречистовка Активные боевые действия в районе Угледара. Атака ВС РФ большим количеством бронетехники и мотострелковых подразделений на рубеже Великая Новосёлка - Угледар.
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04,09,24 Угледар - Пречистовка Активные боевые действия в районе Угледара. Атака ВС РФ большим количеством бронетехники и мотострелковых подразделений на рубеже Великая Новосёлка - Угледар.
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