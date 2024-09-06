Mash: Пугачеву и Галкина* просят лишить родительских прав из-за частых переездов

Общественники просят лишить родительских прав певицу Аллу Пугачеву и юмориста Максима Галкина*. Недовольство членов движения «Ветераны России» вызвано постоянными переездами звездной пары из страны в страну, пишет Telegram-канал Mash Как считает руководитель организации Ильдар Резяпов, дети Пугачевой и Галкина* вынуждены каждый раз приспосабливаться к новым условиям жизни в разных странах.