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Mash: Пугачеву и Галкина* просят лишить родительских прав из-за частых переездов

Mash: Пугачеву и Галкина* просят лишить родительских прав из-за частых переездов

Общественники просят лишить родительских прав певицу Аллу Пугачеву и юмориста Максима Галкина*. Недовольство членов движения «Ветераны России» вызвано постоянными переездами звездной пары из страны в страну, пишет Telegram-канал Mash Как считает руководитель организации Ильдар Резяпов, дети Пугачевой и Галкина* вынуждены каждый раз приспосабливаться к новым условиям жизни в разных странах.

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