В Амстердаме решили разместить тысячу беженцев на круизном лайнере

ПАРИЖ, 30 авг - РИА Новости. Городской совет Амстердама согласился временно предоставить размещение по меньшей мере 1 тысяче беженцев на круизном лайнере из-за нехватки мест в стране для соискателей убежища, сообщает новостной портал NLTimes.