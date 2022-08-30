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В Амстердаме решили разместить тысячу беженцев на круизном лайнере

В Амстердаме решили разместить тысячу беженцев на круизном лайнере

ПАРИЖ, 30 авг - РИА Новости. Городской совет Амстердама согласился временно предоставить размещение по меньшей мере 1 тысяче беженцев на круизном лайнере из-за нехватки мест в стране для соискателей убежища, сообщает новостной портал NLTimes.

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