Покупатели в России за год стали брать белую икру минтая, сельди и трески почти на пятую часть чаще, показал анализ центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», которым поделились журналисты РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- МЕ Забудьте про носк...
- МЕ Победителей перво...
- «Нужно сжечь дотл...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым