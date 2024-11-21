121 миллион выделят Иркутской области из федеральной казны на борьбу с диабетом

Иркутской области выделят 121 миллион рублей из федерального бюджета на борьбу с сахарным диабетом. Как сообщили в региональном правительстве, эти деньги пойдут на то, чтобы купить для наших клиник, в том числе сельских оборудование для диагностирования сахарного диабета, создание и развитие школ здоровья для пациентов.