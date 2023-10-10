«Так хочется просто жить», — вышедший в цветах украинского флага Нагиев сделал заявление

Даже если в сети нет официальных заявлений звезд о политической позиции, обычно подписчики той или иной знаменитости интуитивно знают или, правильнее сказать, предполагают, что именно думает их кумир о ситуации между Украиной и Россией.
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