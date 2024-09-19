Риэлтор Апрелев предупредил о последствиях падения проса на новостройки

В России более, чем в два раза сократились сделки по продаже многоэтажных новостроек. Это приведет к серьезному кризису на рынке и грозит коллапсом, предупредил глава гильдии Риэлторов Константин Апрелев.
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