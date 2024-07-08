8 июля по народному календарю отмечают день Петра и Февронии. Не стоит в этот день ни с кем спорить, ругаться и выяснять отношения.
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8 июля по народному календарю отмечают день Петра и Февронии. Не стоит в этот день ни с кем спорить, ругаться и выяснять отношения.