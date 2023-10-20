Русские приготовили небывалую "Коалицию"

Русская гаубица "Коалиция-СВ" успешно прошла испытания.Как сообщается на сайте государственной корпорации "Ростех", к серийному производству готова новая русская гаубица "Коалиция-СВ" - она прошла госиспытания технических характеристик.
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