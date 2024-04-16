Рыбная мафия повержена. Россия возвращает крупнейшие рыбные промышленные предприятия Приморья

Как было так и останется, найдут другие рынки сбыта и этим будут заниматься те же лица только под руководством государства . И крабовых королев и королей пристроят, без дохода не оставят

Александр Ширай

Так их заранее, видимо, предупредили и организовали продажу части акций типа государству, а государство представляют конкретные чиновники. А фирмы с гос. участием, видимо, оказались в плюсе, за счёт сокращения числа куркурентов. Ну или ещё как - я не большой копенгаген в этом деле)). Но суть всегда понятна - страдает тот, кто отказывается делиться.