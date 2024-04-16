ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ По решению Арбитражного суда Приморского края, состоялась передача восьми крупнейших частных предприятий рыбной промышленности, в пользу Федерального агентства по управлению имуществом - "Монерон", "Курильский универсальный комплекс", "Симост Восток", "Приморская рыболовная компания", "Прибой-Т", "Севрыбфлот", "Аквамарин" и "РентЭлит".
Рыбная мафия повержена. Россия возвращает крупнейшие рыбные промышленные предприятия Приморья
Комментарии
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Наталья Волкова
Как было так и останется, найдут другие рынки сбыта и этим будут заниматься те же лица только под руководством государства . И крабовых королев и королей пристроят, без дохода не оставят
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40 мин.
Александр Ширай
Так их заранее, видимо, предупредили и организовали продажу части акций типа государству, а государство представляют конкретные чиновники. А фирмы с гос. участием, видимо, оказались в плюсе, за счёт сокращения числа куркурентов. Ну или ещё как - я не большой копенгаген в этом деле)). Но суть всегда понятна - страдает тот, кто отказывается делиться.
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33 мин.
Олег Щепанов
Предупредили подельники...
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32 мин.
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