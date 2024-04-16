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Рыбная мафия повержена. Россия возвращает крупнейшие рыбные промышленные предприятия Приморья

Рыбная мафия повержена. Россия возвращает крупнейшие рыбные промышленные предприятия Приморья

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ По решению Арбитражного суда Приморского края, состоялась передача восьми крупнейших частных предприятий рыбной промышленности, в пользу Федерального агентства по управлению имуществом - "Монерон", "Курильский универсальный комплекс", "Симост Восток", "Приморская рыболовная компания", "Прибой-Т", "Севрыбфлот", "Аквамарин" и "РентЭлит".

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Комментарии
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Наталья Волкова
Как было так и останется, найдут другие рынки сбыта и этим будут заниматься те же лица только под руководством государства . И крабовых королев и королей пристроят, без дохода не оставят
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40 мин.
Александр Ширай
Так их заранее, видимо, предупредили и организовали продажу части акций типа государству, а государство представляют конкретные чиновники. А фирмы с гос. участием, видимо, оказались в плюсе, за счёт сокращения числа куркурентов. Ну или ещё как - я не большой копенгаген в этом деле)). Но суть всегда понятна - страдает тот, кто отказывается делиться.
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33 мин.
Олег Щепанов
Предупредили подельники...
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32 мин.

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