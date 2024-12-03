Бывшему и.о. замглавы Севастополя продлили арест по делу о получении взятки

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Басманный суд Москвы до 20 января продлил срок ареста бывшему и. о. замгубернатора Севастополя Евгению Горлову по уголовному делу о получении взятки, которую экс-чиновник требовал у представителя "Севастопольгаз" (передана в госсобственность региона - прим.