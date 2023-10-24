Акционеры "Совкомбанка" обсудят допэмиссию, отчетности X5 и "Самолета" - основные события 25 октября

В среду, 25 октября, акционеры "Совкомбанка" на внеочередном общем собрании 25 октября примут решение об увеличении уставного капитала банка путем размещения дополнительных акций и обращении с заявлением о листинге акций ПАО.
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