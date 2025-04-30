Президент Владимир Путин требует, чтобы в рамках любого соглашения о мирном урегулировании Россия получила под свой контроль четыре региона Украины, которые еще не полностью присоединила, по словам трех человек в Москве, знакомых с этим вопросом.
Слиты детали встречи Уиткоффа с Путиным: США конкретно облажались
Комментарии
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СК
Сергей Ковалев
не менее всего левого берега Днепра!
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19 час.
Балу -
Им же уже неоднократно объясняли: чем позже - тем хуже для них условия...
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19 час.
vladimir vedenkin
"Однако российский лидер сохранил МАКСИМАЛИСТСКУЮ позицию по земельному вопросу" - максималистская надо полагать все слева по ДНЕПРУ и ОДЕССА до ПРИДНЕСТРОВЬЯ к РОССИИ???
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14 час.
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