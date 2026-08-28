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Нижегородская правда

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Нижегородскому псу-путешественнику Беляшу ищут новый дом

Нижегородскому псу-путешественнику Беляшу ищут новый дом

В Нижнем Новгороде псу Беляшу, который катался по городу на метро и автобусах, ищут новых хозяев. Об этом сообщили в соцсетях приюта «Сострадание НН».

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