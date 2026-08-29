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Директор «Факела» высказался о пенальти в пользу «Зенита»: «Мы доверяем нашим судьям»

Директор «Факела» высказался о пенальти в пользу «Зенита»: «Мы доверяем нашим судьям»

Спортивный директор «Факела» Руслан Пименов прокомментировал неоднозначный момент из игры 6-го тура РПЛ против «Зенита» (0:1).

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