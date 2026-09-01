🏥 До конца года в Ялте построят один из первых протезно-реабилитационных центров ФМБА Объект возводят в рамках федеральной программы: всего в этом году по стране откроют три центра, специализирующихся на оказании комплексной помощи участникам СВО, а за три года их станет десять.