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Новости Брянска

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В Брянской области с 8 сентября начнётся бабье лето

В Брянской области с 8 сентября начнётся бабье лето

После холодных и дождливых выходных, 8 сентября в Брянскую область и Центральную Россию придёт антициклон, который принесёт до +25 градусов и установит тёплую сухую погоду на пять дней.

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