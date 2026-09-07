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Царьград

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От школ без русских до брака с пятилетними: как дети мигрантов меняют наши правила

От школ без русских до брака с пятилетними: как дети мигрантов меняют наши правила

Россия приближается к точке невозврата? Многие дети мигрантов приходят в первый класс с гражданством России, но без знания русского языка.

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