Сергунина объявила даты майской акции «Московская музейная неделя»

С 12 по 18 мая в столице состоится акция «Московская музейная неделя», в рамках которой все желающие смогут бесплатно посетить выставки, посвящённые истории, искусству, естественным наукам, а также известным деятелям культуры, учёным и героям страны.
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