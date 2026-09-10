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Нефть Brent торгуется у отметки 100 долларов за баррель

Нефть Brent торгуется у отметки 100 долларов за баррель

Дисконт между сортами BRENT и URALS составляет 8-15 долларов за баррель. Основные площадки торговли нефтью — международные биржи NYMEX и ICE, а также региональные, такие как СПбМТСБ и SGX.

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