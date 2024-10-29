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Мы из Советского Союза

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Продолжаем дружить, или это называется по-другому?

Продолжаем дружить, или это называется по-другому?

В Рыбинске руководство МВД встретилось для того, чтобы «выработать взаимодействие». Жителям города при такой полиции только посочувствовать можно, поди с местной администрацией примерно такая же история - полное взаимодействие и дружба народов.

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Комментарии
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Татьяна Курочкина
Это точно,что аффтор приплёл &quot;ни к селу,ни к городу&quot; неокомсомольцев....А ещё бы в Китае так то бы &quot; трындонул&quot;......Боюсь &quot;русской шлюхой&quot; не обошлось бы....🤔 Начали &quot; за здравие..и кончили за упокой&quot;   —  начали вроде бы с ОБНАГЛЕВШИХ( почему бы и нет,если позволяют☝🏻) и с ЗАРВАВШИХСЯ мигрантов,а закончили (под благовидным предлогом воспоминаний благодарности) &quot;камнями&quot; в сторону коммунистов и &quot;неокомсомольцев&quot; ‼️‼️‼️ А ЧЕГО ХОТЕЛИ ТО ⁉️ Воскресной раз обгадить союз и коммунистов(дак сами же такими и были☝🏻) или всё-таки про беспредел гастарбайтеров( только ленивый сейчас не бередить НАРОДУ эту рану) &quot;А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ.....&quot;🤷
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12 час.
Светлана Митленко
Это портал &quot;Русские грамоты&quot; составил аналитику на видимо какой-то отдел в Дзене. И не о лягании СССР или комсомольцах говорится, а о том, что пишут о чем угодно, да только не о России. &quot;За сегодняшний день там было 25 информационных сообщений. Из них про Трампа, Зеленского, ФРГ, ХАМАС, Францию, Байдена - 17 сообщений. Сообщений, которые так или иначе относятся к России (в том числе и очень косвенно) - только 6.&quot; - вот на что обращают внимание. Где там обгаживание СССР? А то что назвал пишущих неокомсомольцами, так это не от пренебрежения совсем. А о том, что пытаются под них выкраситься.
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10 час.
Светлана Митленко
Тут объединены несколько статей. И авторов этих статей несколько. Ссылки для чего стоят? Где увидели, что обгаживают время СССР? Сами додумали? Бередить рану? А что ее бередить? Что за позиция хатаскрайничества? Каждый день совершаются массово преступления. Предлагаете заткнуться и не говорить об этом? А ничего, что только огласка и способствует тому, что открываются все новые и новые дела, что, наконец, именно по народному возмущению, стали принимать хоть какие-то законы по миграции.
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10 час.

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