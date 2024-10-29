Продолжаем дружить, или это называется по-другому?

Татьяна Курочкина Это точно,что аффтор приплёл "ни к селу,ни к городу" неокомсомольцев....А ещё бы в Китае так то бы " трындонул"......Боюсь "русской шлюхой" не обошлось бы....🤔 Начали " за здравие..и кончили за упокой" — начали вроде бы с ОБНАГЛЕВШИХ( почему бы и нет,если позволяют☝🏻) и с ЗАРВАВШИХСЯ мигрантов,а закончили (под благовидным предлогом воспоминаний благодарности) "камнями" в сторону коммунистов и "неокомсомольцев" ‼️‼️‼️ А ЧЕГО ХОТЕЛИ ТО ⁉️ Воскресной раз обгадить союз и коммунистов(дак сами же такими и были☝🏻) или всё-таки про беспредел гастарбайтеров( только ленивый сейчас не бередить НАРОДУ эту рану) "А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ....."🤷

Светлана Митленко Это портал "Русские грамоты" составил аналитику на видимо какой-то отдел в Дзене. И не о лягании СССР или комсомольцах говорится, а о том, что пишут о чем угодно, да только не о России. "За сегодняшний день там было 25 информационных сообщений. Из них про Трампа, Зеленского, ФРГ, ХАМАС, Францию, Байдена - 17 сообщений. Сообщений, которые так или иначе относятся к России (в том числе и очень косвенно) - только 6." - вот на что обращают внимание. Где там обгаживание СССР? А то что назвал пишущих неокомсомольцами, так это не от пренебрежения совсем. А о том, что пытаются под них выкраситься.