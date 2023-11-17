А Лондон уйдет под воду. Уже через 10 лет. ООН и NASA предупредили

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Леонид Ла Рошель

Бред какой-то... Детишки написали сочинение? За последние 100 лет он(уровень) поднялся на рекордные 17 сантиметров.... в ближашие 50 - 80 лет уровень воды поднимется от полуметра до метра. - и что?! Где тут про "критические" 10 лет?! гЛандон с гНидерландами перепутали? Это там часть суши находится ниже уровня моря. В Питере есть место - Водомерный столб, где отмечают подъем уровня воды, метр - не смертельно, бывало гораздо выше, в районе 3-метров и даже чуть выше, и тогда действительно была ..опа.