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А Лондон уйдет под воду. Уже через 10 лет. ООН и NASA предупредили

А Лондон уйдет под воду. Уже через 10 лет. ООН и NASA предупредили

Похоже, нам вовсе не придется мстить Лондону за снаряды с ураном и за потенциальную радиоактивную зону на Донбассе.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Бред какой-то... Детишки написали сочинение? За последние 100 лет он(уровень) поднялся на рекордные 17 сантиметров.... в ближашие 50 - 80 лет уровень воды поднимется от полуметра до метра. - и что?! Где тут про &quot;критические&quot; 10 лет?!  гЛандон с гНидерландами перепутали? Это там часть суши находится ниже уровня моря. В Питере есть место - Водомерный столб, где отмечают подъем уровня воды, метр - не смертельно, бывало гораздо выше, в районе 3-метров и даже чуть выше, и тогда действительно была ..опа.
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17 час.
Jolie
Вы сомневались??.... это же америкосы-они , создающие бред  и хаос на планете Земля.
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17 час.

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