Евреи пытаются «отменить» Илона Маска, тот в ответ пригрозил «термоядерным иском»

НКО Media Matters for America опубликовала "расследование", согласно которому богатейший человек мира Илон Маск "продолжает погружаться в теории белого национализма и антисемитского заговора", а в принадлежащей ему соцсети X "реклама таких крупных брендов, как Apple, Bravo, IBM, Oracle и Xfinity, отображается рядом с контентом, восхваляющим Адольфа Гитлера и его нацистскую партию".