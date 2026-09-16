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Американского дипломата в Лондоне вывезли из страны на фоне дела о детских изображениях

Сотруд­ник посоль­ства США в Лон­доне, подо­зре­ва­е­мый в хра­не­нии изоб­ра­же­ний сек­су­аль­но­го харак­те­ра с детьми, был тай­но выве­зен из Вели­ко­бри­та­нии до того, как бри­тан­ская поли­ция смог­ла его допро­сить.

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