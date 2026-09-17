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Аргументы недели

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Тротуарный хаос: самокатчиков всё больше, аварий всё больше, а проблема так и не решена

Тротуарный хаос: самокатчиков всё больше, аварий всё больше, а проблема так и не решена

Тема самокатов — точнее, самокатчиков — уже всем надоела. Надоела так, что хочется отмахнуться и больше никогда не читать заголовков про «новые правила для СИМ».

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