Боррель принял запрос МУС на арест лидеров Израиля и ХАМАС

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель принял к сведению запрос прокурора Международного уголовного суда о выдаче ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны страны Йоава Галанта, а также лидеров ХАМАС Яхьи Синвара и Мухаммеда ад-Дейфа.