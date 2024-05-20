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Боррель принял запрос МУС на арест лидеров Израиля и ХАМАС

Боррель принял запрос МУС на арест лидеров Израиля и ХАМАС

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель принял к сведению запрос прокурора Международного уголовного суда о выдаче ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны страны Йоава Галанта, а также лидеров ХАМАС Яхьи Синвара и Мухаммеда ад-Дейфа.

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